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Projeler değerlendirildi

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, Yozgat Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erkekli ile bir araya geldi, borsanın üniversiteyle ortak yürüttüğü projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

14 Ağustos 2020 Cuma 00:52
Projeler değerlendirildi

YOZGAT Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erkekli, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney’i ziyaret etti, üniversite ile borsanın birlikte yürüttüğü projeler konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarete, Borsa Genel Sekreteri Nazif Gençarslan, Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Kara da hazır bulundu. Borsa Başkanı Erkekli, üniversitede göreve başlayan akademisyenlere başarılar diledi, borsa hakkında bilgiler verdi. Ticaret Borsası’nın yapmış olduğu faaliyetler anlatıldı. Görüşmede bundan önce üniversite ile işbirliği içerisinde yürütülen projeler değerlendirildi, bundan sonra ne tür ortak çalışmaların yapılabileceği tartışıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, bundan sonraki süreçlerde üniversite olarak özellikle borsanın talebi doğrultusunda uzaktan eğitimlere katkı sağlayabileceklerini söyledi. Güney, üniversite sanayi işbirliğine çok önem verdiklerini, her alanda topluma katkı sağlamak için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti. Girişimcilik ve Üniversite-Sanayi İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Kara’nın birimi ile birlikte yapılacak faaliyetlerin organizasyonunda ve yürütülmesinde koordinasyon görevi üsteleneceği bildirildi. 

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Projeler Değerlendirildi
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