Projeler Ağustosta tamam

Belediye Başkanı Kazım Arslan, şehir merkezinde yürütülen Tol Çarşı restorasyon projesi, yeni hal binası ve kapalı otopark projelerinde çalışmaların devam ettiğini ve bu yıl Ağustos ayına kadar projelerin tamamlanıp, hizmet vereceğini bildirdi.

Yozgat’ın tarihi geçmişi ve şehir hayatının elde kalan ender delillerinden olan Tol Çarşı’ya sahip çıktıklarını belirten Arslan,

“Aslına uygun ve sadık şekilde sürdürülen restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıyoruz. Sorunsuz şekilde projeyi tamamlayacağız” dedi.

Ayrıca otopark ve hal binası projelerinin de sürdürüldüğünü ifade eden Başkan Arslan, bu projeler için de bitiş süresini Ağustos ayı olarak göstererek,

“Projelerimiz tamamlandığında şehir merkezinin çehresi değiştiği gibi, ihtiyacı hissedilen sorunlarımızı da çözmüş oluyoruz” diye konuştu.

