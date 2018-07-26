Proje yılı oldu

Yozgat Belediyesi tarafından önceki yıllarda başlatılan projeler hızlanırken, yeni projelere de start verildi. Yaz mevsimini iyi değerlendirmek isteyen Yozgat Belediyesi, yapımına başladığı projeleri hızlandırırken, yeni projelerin de temelini attı. Bazı projelerde yaşanan gecikmeler ise kamuoyunun dikkatini, vatandaşların ise tepkisi çekti. Yozgat Belediyesi, 2018 yılında Yozgat Park, Belediye Çocuk Sanat Merkezi, konak restorasyonları, yeni bulvar ve cadde çalışmalarını hayata geçirdi. Büyük bütçelerle inşa edilen Yozgat Park, yeni hastane bulvarı ve konak restorasyonları, halk tarafından memnuniyetle karşılandı.

Şehir içi ulaşımda hizmet verecek olan şehir bisikletleri ve diğer sosyal projeler beğeniyle karşılandı. Öte yandan şehir merkezinde başlatılan yeni hal projesi ve kapalı otopark projesi ise vatandaşların tepkisine neden oldu. Aradan geçen onca süreye rağmen tamamlanamayan ve yavaş yürüyen iki proje, şehir merkezindeki trafik sorununu da artırdı. İnşaat sahasına dönen alandan bir türlü çıkamayan Yozgat Belediyesi, bölgedeki esnafı da proje süresinin uzaması nedeniyle mağdur etti.