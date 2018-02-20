Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115943
ALTIN
162.436
DOLAR
3.7746
STERLİN
5.2860
EURO
4.6622

Proje yazma eğitimi      

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde proje yazma eğitimi verdi.

Proje yazma eğitimi      

BOZOK Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde proje yazma eğitimi verdi.

20 Şubat 2018 Salı 07:00
28 Okunma
Proje yazma eğitimi      

İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde düzenlenen ‘Fen ve Mühendislik Alanı Lisansüstü Öğrencileri İçin Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ kapsamında, Mustafa Böyükata eğitim semineri gerçekleştirdi.
Türkiye’nin değişik üniversitelerinden seçkin bilim insanlarının katılım gösterdiği programda, Böyükata, projenin temel kavramlarının oluşturan bilgi, bilim, araştırma ve hipotez konularında eğitim semineri verdi.
Mustafa Böyükata, projenin faydalı ve verimli bir şekilde sonuçlandığını ifade etti.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Validen yemek ikramı
Validen yemek ikramı
SALDIRIYA TEPKİLER SÜRÜYOR
SALDIRIYA TEPKİLER SÜRÜYOR
Akaryakıt operasyonu
Akaryakıt operasyonu
Yapı ruhsatı sayısı arttı
Yapı ruhsatı sayısı arttı
Kursiyerler belgelendi
Kursiyerler belgelendi
Hayırlı kermes
Hayırlı kermes

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim