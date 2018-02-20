Proje yazma eğitimi      

İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi işbirliğinde düzenlenen ‘Fen ve Mühendislik Alanı Lisansüstü Öğrencileri İçin Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi’ kapsamında, Mustafa Böyükata eğitim semineri gerçekleştirdi.

Türkiye’nin değişik üniversitelerinden seçkin bilim insanlarının katılım gösterdiği programda, Böyükata, projenin temel kavramlarının oluşturan bilgi, bilim, araştırma ve hipotez konularında eğitim semineri verdi.

Mustafa Böyükata, projenin faydalı ve verimli bir şekilde sonuçlandığını ifade etti.