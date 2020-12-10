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Proje yazım eğitimi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen Mali Destek Programı Proje Yazma Eğitim çalışması tamamlandı.

10 Aralık 2020 Perşembe 00:28
Proje yazım eğitimi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajanstı tarafından, Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı kapsamında düzenlenen eğitim çalışması tamamlandı. ORAN Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından çevrimiçi proje yazma eğitimine Yozgat, Kayseri, Sivas’ta yer alan uygun başvuru sahibi kurum/kuruluşlardan yaklaşık 100 kişi katılım sağladı. İlgili paydaşlara yönelik ücretsiz şekilde gerçekleştirilen eğitimler kapsamında proje kavramı ve proje döngüsü aşamaları anlatıldı. Mali Destek Programı proje başvurularının yapılabileceği Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi ekranlarının kullanımına ilişkin bilgiler de katılımcılarla paylaşıldı.
YARDIM MASASI
Öte yandan, başvuru süreci devam eden ‘Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı’ kapsamında, Ajans’a proje başvurusunda bulunmak isteyen kurum yetkililerinin projeleri ile ilgili sorularının birebir Ajans uzmanlarıyla görüşülerek cevaplanacağı çevrimiçi teknik yardım masalarının kurulacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada, Teknik Yardım Masalarında, hazırlanan projelerin niteliğine ve içeriğine ilişkin herhangi bir kontrol yapılmayacağı, başvuru formu ve eklerine ilişkin anlaşılmayan hususların açıklanması yapılacağı kaydedildi. Başvuru sırasında gerekli diğer belgelerin istenilen şekilde hazırlanması ile varsa başvuru sürecinde KAYS kullanımında karşılaşılan sorunlara yönelik birebir bilgilendirme yapılacağının altı çizildi. Bu nedenle, teknik yardım hizmetinden faydalanabilmek için proje teklifinin taslak olarak tamamlanmış veya belirli bir aşamaya getirilmiş olması gerektiği ifade edildi. Teknik Yardım Masası faaliyetine katılmak isteyen başvuru sahiplerinin bugün saat 17:00’ye kadar kurumun internet sitesi üzerinden randevu kaydı yaptırmaları gerektiği vurgulandı.  Kayıt yapılması sonrasında projeleri özelinde ilgili kişilere hangi gün ve tarihte teknik yardım masası hizmeti verileceğinin telefon veya mail ile bildirileceği duyuruldu. Bu nedenle kayıt formuna telefon ve mail adresinin doğru yazıldığına emin olunması istendi. Teknik Yardım Masası faaliyetleri çevrimiçi şekilde 14-18 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirileceğinin altı çizildi. 

Anahtar Kelimeler:
Proje Yazım Eğitimi
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