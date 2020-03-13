Proje Uygulama Eğitimi

Yozgat, Sivas ve Kayseri ORAN Kalkınma Ajansı binalarında yapılan toplantıya proje temsilcileri katıldı. Eğitimlere Yozgat’tan 11, Sivas’tan 14 ve Kayseri’den 16 kişi olmak üzere mali destek almaya hak kazanan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Eğitimler, proje amacı, faaliyetler, performans göstergeleri, satın alma ve bütçe ile görünürlük başlıkları ekseninde gerçekleştirildi. Yararlanıcılar süreç boyunca dikkat etmeleri gereken temel bilgiler konusunda bilgilendirildi. Mesleki Eğitimde Sürdürülebilir Modern Yaklaşımlarla Nitelikli İş Gücü Oluşturma Mali Destek Programı proje uygulama eğitimlerinde katılımcıların başlangıç bilgi düzeylerini gözlemlemek adına online test uygulaması yapıldı. Ayrıca eğitici ve eğitim içeriği ile ilgili online anket ile gelecek dönemdeki eğitimlerin içeriklerinin geliştirilmesi amaçlandı.