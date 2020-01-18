PROJE ÜRETTiK

KISA adı KOP olan Konya Ovası Projesi İdaresi’ne en fazla proje üretip sunan ve destek alan ikinci il Yozgat oldu. Yozgat’ın Konya’dan sonra en çok proje verip, destek alan ikinci il olduğu bildirildi. KOP İdaresi Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Tongur, 2016 yılında başkanlıklarına Yozgat’ın dahil edildiğini hatırlattı. Daha sonra kanun hükmündeki karar name ile başkanlıklarına bağlı il sayısının 8’e yükseltildiğini vurgulayan Tongur, ‘’Başkanlığımızın şuanda hitap ettiği görev alanı yaklaşık 100 bin kilometre kareye ve hitap ettiğimiz nüfus ise 4 milyonun üzerinde. 2016 yılında Yozgat bünyemize katıldığında biz KOP Okuyor projelerini yürütüyorduk ve çok güzel sonuçlar almaya başladık. Son üç yılda Yozgat’ın büyük bir proje başarısı olduğunu gördük. Yozgat’ta çok güzel projeler yürüttük. 2019 yılında Konya’dan sonra en çok proje başvurusu Yozgat’tan oldu. En çok proje desteğini ise Sosyal projelerde Yozgat’a verdik’’ dedi.

KONYA’YI GEÇECEĞİZ

Yozgat Valisi Kadir Çakır, geçen yıl Konya’dan sonra bu projelerden en çok yararlanan ilin Yozgat olduğunu belirtti. Vali Çakır, Temennilerinin bu yıl Konya ilini de geçip en fazla projeden katkı almak istediklerini ifade ederek, projelerin çok önemli olduğuna vurgu yaptı.