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Proje toplantısı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ‘Çevreni değiştir hayatını değiştir’ adlı proje ile ilgili ilk toplantı gerçekleştirildi.

Proje toplantısı

SORGUN Gençlik Derneği tarafından hazırlanan ‘Çevreni değiştir hayatını değiştir’ adlı proje ile ilgili ilk toplantı gerçekleştirildi.

10 Şubat 2020 Pazartesi 03:53
Proje toplantısı

Toplantıya, Sorgun Gençlik Derneği proje ekibi ve Yozgat Yaşanabilir Çevre Derneği temsilcileri katıldı. AB tarafından desteklenecek olan proje kapsamında, gençler geri dönüşüme dikkat çekerek, çevrenin korunması sağlamak amacıyla 10 ay süresince çeşitli faaliyetlerde bulunacak. Gençler öncelikle kendi arkadaşlarına, sonrasında diğer gençlere ve Yozgat bölgesinde yaşayan insanlara ulaşmayı hedefline yönelik çalışmalar yapacak. Gençlerde çevre ve geri dönüşüm ile ilgili sosyal sorumluluk bilincini geliştirilecek, geri dönüşüme dikkat çekilerek, çevrenin korunması sağlanacak.

Anahtar Kelimeler:
Proje Toplantısı
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