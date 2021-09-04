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PROJE TESLiM EDiLDi

Yozgat’ta kurulan Sürmeli Kadın Kooperatifi yönetimi tarafından hazırlanan Mantar Üretim tesisi ile ilgili proje Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat Ajansına teslim edildi. Kooperatifin Proje Koordinatörü Merve Türker, hazırladıkları projeye ORAN Kalkınma Ajansı tarafından da mali destek verilmesi halinde üretim için hazırlıklara hemen başlayacaklarını söyledi.

04 Eylül 2021 Cumartesi 00:06
PROJE TESLiM EDiLDi

Yozgat’ta kısa süre önce kuruluş çalışmalarını tamamlayan Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hazırladığı ilk projesini Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat Ajans Müdürlüğüne teslim etti. Hazırlanan proje ile kadınlara yönelik istihdamı sağlamak amacıyla kurulacak tesiste İstiridye Mantarı yetiştirilerek, pazara sunulacak. Proje öncesinde istihdam edilen kadınlar Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde mantar üretimi konusunda eğitim aldı, belge sahibi oldu. Kooperatifin Proje Koordinatörü Merve Türker, kooperatife belediyenin de destek verdiğini belirterek, ilk olarak kurmayı planladıkları istiridye mantar üretimi ile ilgili proje çalışmalarını tamamlayıp, ORAN’a mali destek için başvurduklarını bildirdi. Türker, ‘’Yozgat’ta kadınlarımızın üretimleriyle ekonomiye katılmalarını istiyoruz. Önceki dönemlerde kadınların organize olmadan yapmış oldukları çalışmalarda ürettikleri ürünlerine Pazar bulamamışlar. Bu nedenle üretimde büyük oranda çekilen kadınlarımızın umutlarını yeşertmek üzere çıktığımız bu yolda ilk projemizi en kısa sürede hayata geçirmek için çalışıyoruz’’ dedi.

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PROJE TESLiM EDiLDi
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