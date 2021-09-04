PROJE TESLiM EDiLDi

Yozgat’ta kısa süre önce kuruluş çalışmalarını tamamlayan Sürmeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, hazırladığı ilk projesini Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) Yozgat Ajans Müdürlüğüne teslim etti. Hazırlanan proje ile kadınlara yönelik istihdamı sağlamak amacıyla kurulacak tesiste İstiridye Mantarı yetiştirilerek, pazara sunulacak. Proje öncesinde istihdam edilen kadınlar Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde mantar üretimi konusunda eğitim aldı, belge sahibi oldu. Kooperatifin Proje Koordinatörü Merve Türker, kooperatife belediyenin de destek verdiğini belirterek, ilk olarak kurmayı planladıkları istiridye mantar üretimi ile ilgili proje çalışmalarını tamamlayıp, ORAN’a mali destek için başvurduklarını bildirdi. Türker, ‘’Yozgat’ta kadınlarımızın üretimleriyle ekonomiye katılmalarını istiyoruz. Önceki dönemlerde kadınların organize olmadan yapmış oldukları çalışmalarda ürettikleri ürünlerine Pazar bulamamışlar. Bu nedenle üretimde büyük oranda çekilen kadınlarımızın umutlarını yeşertmek üzere çıktığımız bu yolda ilk projemizi en kısa sürede hayata geçirmek için çalışıyoruz’’ dedi.