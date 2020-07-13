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Proje tanıtıldı

Yozgat’ta kurulması planlanan Bozok Bakliyat Üretim ve Paketleme tesisi tanıtımı yapıldı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 00:27
Proje tanıtıldı

YOZGAT Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması düşünülen Bozok Bakliyat Üretim ve Paketleme tesisinin tanıtımı Bozok Sosyal Tesisleri ve Restoranda gerçekleştirildi.
YOSİAD Yönetiminin de katıldığı toplantıda, yaklaşık 11 Milyon liraya mal olacak tesiste, ilk etapta 70 kişinin istihdam edilmesinin planlandığı bildirildi.
YOSİAD Genel Başkanı Erdal Öztürk, "Amacımız memleketimize yatırım yaparak, kalkındırmak, değer katmaktır. Fabrikayı Yozgatlı iş insanlarımızın da katılımı ile birlikte kurmak istiyoruz" dedi.
Öztürk, Yozgat dışında yaşayan iş insanları olarak, Yozgat’ın hak ettiği yerlere gelmesi, hak ettiği değeri alması gerektiğine vurgu yaptı. Öztürk, ‘’Yaklaşık 3 aydır Yozgat genelinde bir saha çalışması yapıyoruz. Biz her ne kadar sanayileşelim diyorsak da göz ardı etmememiz gereken Yozgat’ın bir jeolojik yapısı var. Yozgat bir tarım bölgesi. Bunun yanında birçok yeraltı güzelliğimiz var ama biz hem sanayiyi hem de Yozgat’ın tarımını birleştirerek hem ülkemizde hem de dünyaca meşhur olan kırmızı mercimeğimiz var. Biz kuru bakliyat paketleme ve bulgur kırmızı mercimek üretim tesisi kurmak için karar verdik. Bu yatırım yaparken sadece sanayide kalkınmayacak. Yozgat’ın ilçeleri ve köylerimiz de kalkınacak’’ diye konuştu.
Öztürk, yatırımı TKDK’nın vermiş olduğu destekten yararlanarak yapacaklarını da sözlerine ekledi. 

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Proje Tanıtıldı
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