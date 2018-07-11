Proje sözleşmesi imzalandı

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Kodluyoruz’, Kaymakamlığın ‘Çayıralan Çocuk Sokağı’ adlı projelerinin sözleşmelerini imzalamak üzere Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte Oran Kalkınma Ajansı’na giderek, proje dosyalarını teslim etti. Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı´nın kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştiği programda, kar amacı güdülmeden öğrencilere bilişim ve teknolojinin doğru kullanımı açısında ufuk kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Bozdağ, Çayıralan İmam Hatip Ortaokulunda Kodluyoruz Projesi ile teknolojik donatılarla örgülü sınıf açılacağını belirtti. Bozdağ, ‘’Geleceğin bilim adamlarının yetişeceği bu sınıflarda, ülkemizin yerli teknolojik ürünleri üretecek genç beyinlerin yetişmesi açısından önemli yeri olacak proje için destek almaya hak kazanan Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bu alanda ilçede bir ilke imza atmış olduk. Projelerin hazırlanma aşamalarını tamamlayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Memuru Fatih Eliaçık ve tüm personele teşekkür ederim’’ dedi.