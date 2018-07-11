Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 28°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
88392
ALTIN
194.390
DOLAR
4.8508
STERLİN
6.4012
EURO
5.6656

Proje sözleşmesi imzalandı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün ORAN Kalkınma Ajansına sunduğu Kodluyoruz adlı projesi kabul edildi.

Proje sözleşmesi imzalandı

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü´nün ORAN Kalkınma Ajansına sunduğu Kodluyoruz adlı projesi kabul edildi.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
62 Okunma
Proje sözleşmesi imzalandı

Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ‘Kodluyoruz’, Kaymakamlığın ‘Çayıralan Çocuk Sokağı’ adlı projelerinin sözleşmelerini imzalamak üzere Kaymakam Yusuf Melikşah Aydın, Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ ile birlikte Oran Kalkınma Ajansı’na giderek, proje dosyalarını teslim etti. Milli Eğitim Müdürü Bozdağ, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı´nın kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştiği programda, kar amacı güdülmeden öğrencilere bilişim ve teknolojinin doğru kullanımı açısında ufuk kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Bozdağ, Çayıralan İmam Hatip Ortaokulunda Kodluyoruz Projesi ile teknolojik donatılarla örgülü sınıf açılacağını belirtti. Bozdağ, ‘’Geleceğin bilim adamlarının yetişeceği bu sınıflarda, ülkemizin yerli teknolojik ürünleri üretecek genç beyinlerin yetişmesi açısından önemli yeri olacak proje için destek almaya hak kazanan Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, bu alanda ilçede bir ilke imza atmış olduk. Projelerin hazırlanma aşamalarını tamamlayan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Memuru Fatih Eliaçık ve tüm personele teşekkür ederim’’ dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BEKLiYORUZ!
BEKLiYORUZ!
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
TARiHE IŞIK TUTACAKLAR
Kurbanlık uyarısı
Kurbanlık uyarısı
Şehitler Kulesi
Şehitler Kulesi
Merkez cıvıl cıvıl
Merkez cıvıl cıvıl
Roma yolu tamam
Roma yolu tamam

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim