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Proje sevildi

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan ‘Okuyorum ve Anlatıyorum’ projesi kapsamında değerlendirme toplantıları devam ediyor.

05 Nisan 2022 Salı 00:50
Proje sevildi

Proje kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, Halıköy İlkokulu Anlatım Gurubu öğrencileriyle kahvaltıda bir araya geldi. Öğrenciler ile kahvaltı yapan Aksoy, kitap değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Yapılan projenin öğrenciler tarafından da yoğun talep gördüğünü belirten Aksoy, “Sevgili öğrencilerimizin okuma ve anlama becerilerini artırmak, sosyalleşmesini sağlayıp kurumları tanıtmak amacıyla yürütmüş olduğumuz projeye destek okul idarecilerimize ve kıymetli öğretmenlerimize teşekkür ederiz” dedi. 

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