Proje semineri verildi

Yaklaşık 35 kişinin katıldığı toplantıda Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje destek programları hakkında bilgiler verdi. Öğrencilik sürecinde gerçek hayata dair sahadaki problemlerin çözümüne dönük konularda projeler yapan ve proje tabanlı çalışmalarda yer alanların, iş hayatına atılırken daha tercih edilebilir bir özgeçmiş oluşturabileceğine değindi. Proje tasarımında iyi bir analiz yaparak güçlü yanlara odaklanmalarını öneren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje için geliştirilen fikri farklı kılan yönler, bu fikrin proje sahibine özgü olması, sahip olunan imkanlar ve avantajlar, kolay ulaşım imkanı olunan kaynaklar, en iyi olunan alanlar, kuvvetli olunan yönler, yetenekli ve üretken bir ekibe sahip olmak projede hazırlık aşamasında öngörülebilecek güçlü yanlar olduğunu belirtti.