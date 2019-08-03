Proje Seferberliği

Konya'da yapılan mülakatlara İlçe Milli Eğitim Müdürü Hidayet Ceylan, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, proje yürütücüleriyle birlikte, projenin tanıtım toplantısına katıldı. Yapılan proje tanıtımlarının akabinde ise, proje ekibi Konya'nın görülmeye değer mekanlarını gezerek, günün tatlı yorgunluğunu attı. Strateji Geliştirme Şube Müdürü Orhan Ergün Çağlıyan, kitap okuma alışkanlığının öneminin altını çizerek, eğitim ve öğretimin kalitesinin arttırılmasında en önemli basamağın öğrencilere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak olduğunu kaydetti. Çağlıyan, ‘’Kitabı kendisine dost edinen öğrencilerin hayata daha pozitif açıdan baktıklarını ve karşılaştıkları sorunlara karşı daha kararlı üstesinden gelmeye çalıştıklarını görmekteyiz. Özellikle sosyal aktivitelerin, kültürel etkinliklere imkanları el vermeyip katılamayan öğrencilerimizin kitap okuyarak buradaki dezavantajı avantaja çevirmeleri önceliklerimiz arasındadır. Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi projelerinin hazırlanmasında emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum’ dedi.