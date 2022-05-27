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Proje Şefaatli’de

Şimdiye kadar binlerce öğrenciye ulaşan Benim Kulübüm Yeşilay Projesi Yozgat’ta da gerçekleştirilmeye başladı.

27 Mayıs 2022 Cuma 00:15
Proje Şefaatli’de

Şefaatli Şehit Adnan Menderes İlkokulunda uygulanan projeye öğrencilerin ilgisi yoğun oldu. Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk ‘Benim Kulübüm Yeşilay Projesi’’nin önleyici ve koruyucu hizmetleri kapsamında ilkokul ve ortaokullarda uygulanan, yapılandırılmış çeşitli etkinliklerle Yeşilay’ı tanıtan ve TBM (Türkiye Bağımlılıkla Mücadele) kazanımları temelinde öğrencilerde bilinç ve farkındalık oluşturan bir proje olduğunu söyledi. Ertürk, Öğrenciler nezdinde Yeşilay’ın tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmak, Yeşilaycılık mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan proje ile ilkokul ve ortaokullarda Yeşilay kulüplerinin kurulması aktif hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Proje kapsamında ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik olarak sağlıklı yaşam ve Yeşilay hakkında bilgilendirmeler yapıldığının altını çizen Ertürk, ‘’Öğrencilere okullarında Yeşilay kulübü kurmaları halinde yapabilecekleri faaliyetler anlatılıyor. Uygulama süresince afiş, puzzle, etkinlik ve oyunlar ile öğrencilerin keyifli bir gün geçirmesi sağlanıyor” dedi.
Şimdiye kadar binlerce öğrenciye ulaşan Benim Kulübüm Yeşilay Projesi Yozgat’ta da gerçekleştirildiğine dikkat çeken Ertürk son olarak Şefaatli MYO Öğreti Görevlisi Kübra Sağlam Görken’in katkılarıyla Şefaatli ilçesinde bu projenin uygulandığını ifade etti. Şefaatli Şehit Adnan Menderes İlkokulunda uygulanan projede bu kez Şefaatli MYO öğrencileri proje öncesinde online olarak oryantasyon eğitimi alıklarını ve Benim Kulübüm Yeşilay Projesi eğitmeni olduklarının altını çizen Ertürk, ‘’Proje sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi ve okulumuzda Yeşilay Kulübünün kurulması, Yeşilay Kulübü varsa da aktif hale getirilmesi için Temsili Sözleşme verildi’’ diye konuştu. •Orhan Kalabalık•
 

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Proje Şefaatli’de
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