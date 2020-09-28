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PROJE RAFTAN iNDiRiLDi

Şefaatli ile Yerköy ilçeleri arasında yer alan, ortasından Delice Irmağı ve Ankara-Kayseri bağlantılı demiryolu hattının geçtiği Karanlık Dere Vadisi’nin tarımsal üretime kazandırılması amacıyla başlatılan çalışmalar yeniden gündeme taşındı. Son olarak 2011 yılında hazırlanan projenin devam ettirilebilmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

28 Eylül 2020 Pazartesi 00:35
PROJE RAFTAN iNDiRiLDi

YERKÖY ile Şefaatli ilçeleri arasında yer alan, çeşitli sebze ve meyve üretiminin yapıldığı, ortasından Delice Irmağı, kenarından demiryolu hattının geçtiği Karanlık Dere havzasından daha bol ve kaliteli ürün alınması amacıyla en son 2011 yılında hazırlanan projenin uygulanabilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu. 2002-2003 yıllarında yapılan arazi çalışmaları sırasında bin 604 bitki örneğinin değerlendirilmesi sonucunda 25 familya, 112 tür, tür altı seviyede endemik taksonun tespit edildiği vadide, endemizm oranının yüzde 16.44 olduğu kaydedildi. Yozgat için önemli bir merkez olmasına karşın hazırlanan projelerin biraz da bürokrasideki değişikliklere bağlı olarak devam ettirilememesi, bölgenin giderek yok olmasına neden oldu. Karanlık Dere vadisinde son olarak yerli üzüm çubuğu ve vadiye özgü yaş üzüm yetiştiriciliğini geliştirme projesi de unutuldu.

RAFTAN İNDİRİLDİ

Şefaatli Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Kadışehri ilçesindeki tarım projesini yöneten Fahrettin Aksakallı’nın ilçeye yaptığı ziyareti de değerlendirerek, Şefaatli Belediye Başkanı Müjdat Karac, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Tunçal ile ilgili kurum amirlerinin katılımıyla toplantı düzenledi. Toplantı da Karanlık Dere Projesi de görüşüldü. Tarımsal Üretimi Geliştirme adı verilen toplantının ardından Kaymakam Günlü, İlçedeki tarım arazilerinde yerinde incelemelerde bulundu. Kaymakam Günlü, tarımsal faaliyetler hakkında ilgili kurum amirlerden bilgi alarak, değerlendirilmelerde bulundu. Günlü, tarım alanında daha fazla gelişim gösterilmesi hususunda devletin tüm kurumları ile çiftçilerin yanında olduğunu, tarımın gelişmesiyle çiftçilerin gelirlerinin katlanacağını, istihdamın artacağını ifade etti. 

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PROJE RAFTAN INDiRiLDi
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