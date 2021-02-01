Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1473
ALTIN
435.346
DOLAR
7.3001
STERLİN
9.9989
EURO
8.8620

PROJE RAFTAN iNDiRiLDi

Yozgat’ın mikro klima özelliğine sahip Karanlıkdere bölgesinde bağcılık geliştirilecek. Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, yöreye özgü yaş üzüm üretimini artırmak amacıyla hazırlanan ancak proje ortağı kurumlarda yaşanılan idari değişikliklere bağlı olarak rafa kaldırılan projeye kaldığı yerden devam edilmesi için çalışmalara başlanıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 00:48
PROJE RAFTAN iNDiRiLDi

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta 1991 yılından itibaren bağcılık faaliyetlerinin yeniden yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan, ancak paydaş kurumlardaki bürokrat değişikliklerine bağlı olarak rafa kaldırılan proje bir kez daha raftan indirildi. Şefaatli ve Yerköy ilçeleri arasında yer alan mikro klima özelliğine sahip Karanlıkdere vadisindeki üzüm bağlarının ıslah edilip, yeni bağların oluşturulması için bölgede incelemerde bulunuldu. Yozgat’ta 1970'li yıllara kadar üretilen sofralık yaş üzümün bölge çiftçisinin önemli geçim kaynaklarından olmasına karşın sonraki yıllarda bağcılık faaliyetlerinin zor olması nedeniyle atıl bırakılmasına neden olduğu hatırlatıldı. 1991 yılından itibaren bağcılığı geliştirmeye yönelik hazırlanan proje uygulamaya konuldu. İl genelindeki üzüm bağlarının tespiti yapılarak, kurtulabilecek durumdakilerin bakımlarının yapılması uygun bulundu. Sonraki yıllarda belirlenen çiftçilere bağ çubuğu dağıtımı yapıldı ama kurumlardaki değişiklikler nedeniyle proje devam ettirilemedi. 

ALAN TARAMASI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat DSİ İl Şube Müdür Vekili Nurettin Şenol ile birlikte projenin bir ayağını oluşturan Şefaatli ilçesine gitti. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mustafa Seyfeli’nin de katılımı ile toplantı yapıldı. Daha sonra il ve ilçe yöneticileri, ‘Karanlıkdere Üzüm Bağlarını Geliştirme Projesi’ ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Karanlıkdere vadisine indi. Şefaatli ilçesinin Cıcıklar Köyü’de çiftçilerle yapılan toplantıda ise tarım ve üzüm bağcılığı konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Hazır olan proje kapsamında, Karanlıkdere vadisinde arazisi bulunan köylerde bağcılığı geliştirmek adına hem KOP hem de İl Özel İdaresinin desteği ile mevcut bağlar ıslah edilecek, yeni bağların oluşturulmasına yönelik çubuk dikimi yapılacak.

FARKLI BİR ÇEŞİT

Yozgat'ta üretilen sofralık yaş üzümün diğer bölgelerdekinden oldukça farklı olduğu kaydedildi. Yozgat'ta üretilen yaş üzümlerin kabuk zarının çok ince olması nedeniyle içerisi net olarak görülebildiği, şiresinin fazla ve oldukça da tatlı olduğu belirtildi. Özellikle pekmez ve çalma yapılarak piyasaya sürülebilen üzüm türünün yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar uzun süredir devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
PROJE RAFTAN INDiRiLDi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiğdemler bu yıl erken açtı
Çiğdemler bu yıl erken açtı
DÜNYA BiRiNCiSiYiZ!
DÜNYA BiRiNCiSiYiZ!
Şırnak eğitimine destek
Şırnak eğitimine destek
Hayvan hakları konuşuldu
Hayvan hakları konuşuldu
Makine siparişi verildi
Makine siparişi verildi
Girişimcilik konuşuldu
Girişimcilik konuşuldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim