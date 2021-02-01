PROJE RAFTAN iNDiRiLDi

TÜRKİYE'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta 1991 yılından itibaren bağcılık faaliyetlerinin yeniden yaygınlaştırılması amacıyla başlatılan, ancak paydaş kurumlardaki bürokrat değişikliklerine bağlı olarak rafa kaldırılan proje bir kez daha raftan indirildi. Şefaatli ve Yerköy ilçeleri arasında yer alan mikro klima özelliğine sahip Karanlıkdere vadisindeki üzüm bağlarının ıslah edilip, yeni bağların oluşturulması için bölgede incelemerde bulunuldu. Yozgat’ta 1970'li yıllara kadar üretilen sofralık yaş üzümün bölge çiftçisinin önemli geçim kaynaklarından olmasına karşın sonraki yıllarda bağcılık faaliyetlerinin zor olması nedeniyle atıl bırakılmasına neden olduğu hatırlatıldı. 1991 yılından itibaren bağcılığı geliştirmeye yönelik hazırlanan proje uygulamaya konuldu. İl genelindeki üzüm bağlarının tespiti yapılarak, kurtulabilecek durumdakilerin bakımlarının yapılması uygun bulundu. Sonraki yıllarda belirlenen çiftçilere bağ çubuğu dağıtımı yapıldı ama kurumlardaki değişiklikler nedeniyle proje devam ettirilemedi.

ALAN TARAMASI

Yozgat Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, Yozgat DSİ İl Şube Müdür Vekili Nurettin Şenol ile birlikte projenin bir ayağını oluşturan Şefaatli ilçesine gitti. Kaymakam Muhammed Fatih Günlü, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muharrem Emre Atahan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Mustafa Seyfeli’nin de katılımı ile toplantı yapıldı. Daha sonra il ve ilçe yöneticileri, ‘Karanlıkdere Üzüm Bağlarını Geliştirme Projesi’ ile ilgili incelemelerde bulunmak üzere Karanlıkdere vadisine indi. Şefaatli ilçesinin Cıcıklar Köyü’de çiftçilerle yapılan toplantıda ise tarım ve üzüm bağcılığı konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Hazır olan proje kapsamında, Karanlıkdere vadisinde arazisi bulunan köylerde bağcılığı geliştirmek adına hem KOP hem de İl Özel İdaresinin desteği ile mevcut bağlar ıslah edilecek, yeni bağların oluşturulmasına yönelik çubuk dikimi yapılacak.

FARKLI BİR ÇEŞİT

Yozgat'ta üretilen sofralık yaş üzümün diğer bölgelerdekinden oldukça farklı olduğu kaydedildi. Yozgat'ta üretilen yaş üzümlerin kabuk zarının çok ince olması nedeniyle içerisi net olarak görülebildiği, şiresinin fazla ve oldukça da tatlı olduğu belirtildi. Özellikle pekmez ve çalma yapılarak piyasaya sürülebilen üzüm türünün yeniden canlandırılmasına yönelik çalışmalar uzun süredir devam ediyor.