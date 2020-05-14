Proje ortağı oldu

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nin proje ortakları arasında yer aldığı Uluslararası Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin, ülkemizde yer alan diğer proje ortakları ise İstanbul Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi olarak seçildi. Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ’ın onur kurulunda yer aldığı festivalin jüri üyeliğini ise Sosyal Bilimler MYO Radyo Televizyon Programı Öğretim Görevlisi Batuhan Kalaycı üstlendi. Profesyonel ve öğrenci filmleri kategorisi ile düzenlenen festivalin gala gecesi ve ödül töreni ise her yıl TRT stüdyolarından canlı yayınlanıyor. 3 Ekim 2020 tarihinde ödül töreni ile sonlanacak olan festivale film başvuruları başlarken, yarışmada sıralamaya giren filmler Türkiye başta olmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Macaristan’ın yer aldığı 9 ülkede gösterime girecek.

FESTİVAL HAKKINDA

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nin bu yıl beşincisi düzenleniyor. ‘9 Ülke 9 Şehir 1 Festival’ sloganıyla çalışmalara başlayan festival, Türk coğrafyasından belgesel sinemacıları desteklemek, belgesel türünün gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, farklı ve yüksek nitelikli belgesellerin seyirciyle buluşmasını sağlamak, uzun vadede Türk Dünyası’ndan belgesel sinemacıların buluşacağı, düşünce alışverişinde bulunacağı bir zemin oluşturmak amacıyla, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Menderes Demir’in yönetiminde gerçekleşecek.