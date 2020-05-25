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Proje onaylandı

Sorgun ilçesinde yapımı planlanan Kaymakamlık yeni hizmet binası projesi onaylandı.

25 Mayıs 2020 Pazartesi 00:14
Proje onaylandı

SORGUN ilçesinde yapılması planlanan kaymakamlık binası projesinin onaylandığı bildirildi. 
Sorgun Kaymakamı Bahadır Güneş, kaymakamlık binasının, eski Toprak Mahsuller Ofisi arsası üzerine inşa edileceğini söyledi. Güneş, "İçişleri Bakanlığıyla görüşülerek, bodrum, zemin ve 3 normal katlı toplam 7 bin metrekarelik inşaat alanından oluşacak kaymakamlık binasının avan projesi onaylandı" dedi.
Kaymakam Güneş, TOKİ tarafından yapılması planlanan binanın uygulama projelerinin tamamlanarak TOKİ'ye teslim edileceğini ve bu yıl içerisinde ihaleye çıkılmasının beklendiğini belirtti. Güneş, "Sorgun kaymakamlık binasının çok eski, küçük ve yetersiz olması, ilçe içerisinde diğer kurumların dağınık bir şekilde bulunması, vatandaşların kurumlar arası gidiş gelişlerinde sıkıntılara sebebiyet vermektedir. Yeni binayla vatandaşların bu sıkıntıları ortadan kalkacak ve tek bina içerisinde işlerini kolaylıkla halledebilecekler" diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Proje Onaylandı
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