Proje okulu oldu

Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Nurettin Demir, “Okulumuz sınavla öğrenci alan okullar arasına girerek proje okulu olmuştur. Okulumuzun ‘Proje Okulu’ olması sürecinde çaba sarf eden, destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Bakanlık tarafından proje okulu onaylanmasından mutlu oldukları söyleyerek, " Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam Hatip Lisesi tüm idareci ve öğretmen arkadaşları tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. İlçemize ve bölgemize hayırlı olsun” dedi.

Haber Merkezi