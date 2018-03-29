Proje mevsimi geldi

Yozgat’ta yapımına başlanılan ve belli seviyelere ulaşan ancak tamamlanamayan projelerin önümüzdeki günlerde yeniden kaldığı yerden devam etmesi bekleniyor.

Yozgat kamuoyu şehir merkezinde Yozgat Belediyesi başta olmak üzere, diğer yatırımcı kurum ve kuruluşlar tarafından başlanılan proje ve yapıların en kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.

Özellikle kent merkezinde belediye tarafından yapımına başlanılan, büyük yatırım bedelli projelerin, seçim sürecine girilmeden tamamlanmasını isteyen vatandaşlar, ‘artık il merkezinde yarım kalmış proje görmek istemiyoruz’ yorumunu yaptı.

