Proje komisyonda

İl Genel Meclisi Mart ayı toplantısı Meclis Başkanı Halil Şahbaz başkanlığında toplandı. Meclis, gündemde yer alan maddeleri görüşerek karara bağladı. Bu kapsamda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı(ORAN) tarafından desteklenecek olan, Özel İdare’ye ait projenin yürütülmesi için kurumu temsilen genel sekreterin yetkili kılınması hakkındaki teklif yazısı Özel İdare Komisyonu’na sevk edildi.

Meclis gündemde yer alan diğer maddeleri de görüşerek, karara bağladı.