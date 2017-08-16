Proje hızlanacak

Belediye tarafından başlatılan katlı otopark projesinin hızla devam ettiği bildirilirken projenin en önemli etabının temel atma olduğu ifade edildi.

Yozgat Belediyesi’nden alınan bilgiye göre katlı otopark projesinin son sürat devam ettiği ve temel atma işleminin bitmesinin ardından otopark inşaatının teknik manada daha hızlı ilerleyeceği ve tamamlanacağı söylendi.

Katlı otopark projesinde çalışmaların sürdüğü bildirilirken, çalışmaların tamamlanmasıyla hem otopark sorununun giderileceği hem de otopark önündeki caddenin yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte şehir içi trafiğinde rahatlayacağı aktarıldı.