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Proje hazırlama eğitimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Millî İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde proje hazırlama ve yürütme konularında ayrıntılı bilgiler verdi.

Proje hazırlama eğitimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Millî İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde proje hazırlama ve yürütme konularında ayrıntılı bilgiler verdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 00:00
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Proje hazırlama eğitimi

Okullarda proje tabanlı çalışmaların yaygınlaştırılması ve nitelikli etkinliklerin çoğaltılabilmesi için öteden beri eğitim, seminer, kurs, çalıştay ve konferans türü etkinliklere ağırlık veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata, projelerde stratejik bir yaklaşımla planlama yapılması gerektiği ve belirgin sonuçlar ortaya koyarak, bunların yaygınlaştırılması için neler yapılması gerektiğinden bahsetti. Prof. Dr. Böyükata, “Öğrenci projelerinde öğretmenler rehber ve yol göstericidir. Projenin sahibi gibi işin içinde yer alması gerekmez. Öğrencilerin gelişimi açısından bu önemlidir. Bilim fuarları sayesinde okullarda sinerji oluşmaktadır. Daha fazla çalışmalıyız. Yapacağımız çalışmaların etkisi kısa sürede gözükecektir” dedi. Millî İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ramazan Güneşer, düzenlenen seminerin çok faydalı olduğunu belirterek, ‘Öğretmenler için Proje Danışmanlığı ve Proje Döngüsü’ semineri vermek üzere davetlerine olumlu karşılık veren Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya teşekkür etti.
 

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