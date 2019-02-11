PROJE HAZIR

Başkan Arslan, ‘’Yıktık ama bunu keyif için değil daha güzelini gerçekleştirmek için yaptık. Yeraltı kapalı otopark, iş yerleri, kültür merkezi, park ve yeşil alanlardan oluşan ve 2019' da başlayacak olan ‘Büyük Camii Civarı Düzenleme Projesi’ inşallah tamamlandığında Yozgat'ın gülen ve prestij yüzü olacaktır. Ve inanıyorum ki şimdi bize belki de kızanlar tamamlandıktan sonra yıllarca dua edeceklerdir’’ dedi.

Projeye büyük önem verdiklerini, projenin üzerinde yaklaşık üç yıl çalıştıklarını kaydeden Başkan Arslan, ‘’Büyük Cami'nin etrafını Ankara Caddesi'ne kadar yıkıp, yer altında 250 araçlık bir otopark üzerinde yaklaşık 30 dükkanın bulunduğu küçük bir çarşı ve geri kalan kısmı da tamamen yeşil alan yapmak üzere proje hazırladık. Hem Yozgat'ın tarihi Çapanoğlu Büyük Camisi'ni meydan ile birlikte görsel olarak güzel bir hale getirecek hem de otopark ihtiyacına bir katkı sunacak. Yozgat'ın şehirleşme, görsellik ve estetik noktasında önemli bir kazanımı olacaktır. Projeyi hazırladık ve bahar ayından itibaren de uygulamayı planladık. Seçimlerden sonra çalışmaların kaldığı yerden devam etmesini istiyoruz’’ diye konuştu.

