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PROJE HAZIR ACELE ETMELiYiZ!

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Ocak ayı içerisinde gerçekleşen partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Yozgat’ta Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulabileceğini belirtmesinin ardından hazırlanan projenin akıbetini değerlendirdi.

PROJE HAZIR ACELE ETMELiYiZ!

YOZGAT Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sinan Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz yıl Ocak ayı içerisinde gerçekleşen partisinin il kongresine katılmak üzere geldiği Yozgat’ta Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulabileceğini belirtmesinin ardından hazırlanan projenin akıbetini değerlendirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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PROJE HAZIR ACELE ETMELiYiZ!

Çelik, projenin bir yıl önce dönemin Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç başkanlığında STK ve hayvancılık sektöründe hizmet veren üyelerle yapılan toplantıda ortaya çıktığını hatırlattı. Yozgat ile Sorgun arasında uygulanacak projede Yozgat ile birlikte çevre illere hizmet etmesi öngörülen hayvan pazarı, hayvan hastanesi, hayvan kesimhanesi ve hayvan konaklama alanları yer aldığını söyledi. Projenin 6 aylık hazırlık süreci sonunda tamamlanarak ORAN Kalkınma Ajansı’na sunulduğunu kaydeden Sinan Çelik, “Proje için 9 milyon liralık bir hibe ORAN’dan güdümlü proje olarak onaylandı ve çıkarıldı. Daha sonra valilik makamında değişim oldu. Yeni gelen valimizle birlikte bir geçiş süreci yaşandı, projemiz biraz gecikti. Verilen tarihte proje yetiştirilemedi. Proje yetiştirilemediği için son yapılan Oran Kalkınma Ajansı toplantısında projenin tekrar uzatımını sağladık. Toplantıya, İl Genel Meclisi Başkanımız İskender Nazlı ile birlikte katıldım. Orada bizim talebimiz doğrultusunda projemiz tekrar uzatılma kararı alındı” dedi.
Projenin hazırlık aşamasında TSO, Damızlık Birliği, Ticaret Borsası ve Ziraat Odası’nın projenin yapımı için 200 bin lira tutarında proje bedeli ödediğini açıklayan Çelik, “Projeyi hazırladık, sayın valimize, Özel İdare’ye sunduk.  Şu anda bu proje uzatıldı. Bir an önce ivedi bir şekilde, Özel İdare tarafından bu projenin yer tahsisi noktasında netleşmesi gereken bazı problemler ortaya çıktı. Bunların çözülmesi lazım” diye konuştu.
Projenin sadece Yozgat’a hitap etmeyeceğini vurgulayan Çelik, Çorum, Alaca, Yozgat, Sorgun, Tokat, Turhal ve çevre illere hitap ettiğinin altını çizdi. Yozgat’ta TKDK tarafından desteklenen ahırlar yapıldığını bildiren Çelik, “Bu hayvanların satışı, işlenmesi, kesimi gibi konularda görülen eksiklikten dolayı böyle bir yatırımın şart olduğunu düşünüyoruz.  Şehrimiz tarım ve hayvancılık şehri olarak anılıyor ama maalesef diğer illere baktığımız zaman bu işin üretim aşamasıyla bu iş olmuyor. Pazarlama, satış, nihai ürüne dönüştürmemiz de gerekiyor. Acele etmemiz gerekiyor. Fazla zamanımız da yok. Hibenin tekrar ORAN ortak havuzuna düşmemesi gerekiyor. İnanıyorum ki devlet büyüklerimiz elinden geleni yapacak ve projenin ana sözleşmesi imzalanacaktır” ifadelerini kullandı. 
 

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