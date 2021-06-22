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PROJE HAZIR

Yozgat’ın Çekerek İlçesinde inşa edilmesi planlanan cami ile ilgili proje çalışmaları tamamlandı. Planlanan yeni caminin ilçenin sembolü olacağı, kimliğini yansıtacağı belirtildi.

22 Haziran 2021 Salı 00:19
PROJE HAZIR

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, içerisinde kütüphane, gençlik merkezi gibi çeşitli sosyal faaliyetlerinde yapılabileceği kapsamlı bir cami yapılabilmesine yönelik başlatılan proje çalışmalarının sonuna gelindiği öğrenildi.
Çekerek ilçesinin sembolü olması, ilçenin kimliğini yansıtabilmesine yönelik olarak planlanan yeni cami binasının sadece ibadet amaçlı kullanılmayacağı, içerisinde sosyal faaliyetlerin de yapılabileceği kaydedildi. İlçe halkının rahatlıkla ulaşım sağlayabileceği, Cenaze, Bayram Namazlarının daha geniş bir mekanda ibadetlerini yerine getirileceği yeni caminin projesiyle ilgili çalışmalar tamamlandı. Şimdiye kadar ilçeye yapılan en büyük camii olma özelliği taşıyacak olan yeni cami projesinin taban alanı yaklaşık 700 metrekare, toplam kapalı alanı bir 800 metrekare olduğu, bin 500 kişinin aynı anda ibadet edebileceği bildirildi. Camii içerisinde, ibadet kısmı dışında Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi, Kütüphane, Sosyal Tesis, Kermes Alanları, Çok Amaçlı Salonlar, Abdesthaneler yer alıyor. Sıcak suyun sürekli aktığı caminin ön avlusunda yeşil alanlar tesis edilerek, insanların boş zamanlarını da burada değerlendirmeleri öngörülüyor. •Yasin Nazım Kayhan• 

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PROJE HAZIR
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