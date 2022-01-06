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Proje hayata geçirildi

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlatmış olduğu "Oku-Yoz" projesi kapsamında Sorgun'da öğrenciler kitap okumaya başladı.

06 Ocak 2022 Perşembe 00:32
Proje hayata geçirildi

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Yozgat Valiliği himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen projenin Sorgun'da da hayata geçirildiğini söyledi. Ekinci, çalışmanın Eğitim Stratejisinde Etkin Roller Projesi’nin (ESER) bir alt projesi olduğunu belirterek, "Proje kapsamında bütün eğitim kademelerinde hafta içi her gün ilk dersin ilk 20 dakikası 'okuma saati' olarak belirlendi. Dün itibarıyla hayata geçirilen projeyle okullarımızda öğrencilerimizle birlikte hafta içi her gün kitap okuyacağız. Projeyle öğrencilerimizin okuma alışkanlıklarının artırılması hedeflenmektedir." dedi. •aa•

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Proje Hayata Geçirildi
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