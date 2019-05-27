Proje fikri anlatıldı

Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Recep Temel ‘Farkındalık ekseninde kavramların değerlendirilmesi’ konulu, Prof. Dr. Mustafa Böyükata da, ‘Kavramdan düşünceye, proje fikri geliştirme’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, ‘’Günün yorgunluğuna rağmen aktif katılım sağlayan öğretmenlerimize ve Bozok Üniversitesi’nden sayın Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve sayın Dr. Recep Temel’e teşekkür ederiz’’ dedi.
27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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