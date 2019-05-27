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Proje fikri anlatıldı

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçeye ataması yapılan aday öğretmenlere yönelik iki ayrı konuyla ilgili eğitim semineri verildi.

Proje fikri anlatıldı

SORGUN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, ilçeye ataması yapılan aday öğretmenlere yönelik iki ayrı konuyla ilgili eğitim semineri verildi.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Proje fikri anlatıldı

Bozok Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Recep Temel ‘Farkındalık ekseninde kavramların değerlendirilmesi’ konulu, Prof. Dr. Mustafa Böyükata da, ‘Kavramdan düşünceye, proje fikri geliştirme’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, ‘’Günün yorgunluğuna rağmen aktif katılım sağlayan öğretmenlerimize ve Bozok Üniversitesi’nden sayın Prof. Dr. Mustafa Böyükata ve sayın Dr. Recep Temel’e teşekkür ederiz’’ dedi.

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