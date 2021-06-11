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Proje etkinliği tamamlandı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, İngilizce Öğretmeni Zeliha İnaç, öğrencileriyle birlikte katıldığı ‘Kültürümüz Hazinemizdir’ isimli proje uygulaması tamamlandı.

11 Haziran 2021 Cuma 00:19
Proje etkinliği tamamlandı

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde, Şehit Mustafa Kemal Devrilmez Anadolu Lisesi’nde görevli İngilizce Öğretmeni Zeliha İnaç, 9-10. sınıf öğrencileriyle birlikte katıldığı Mat eayında başlayan  ‘Kültürümüz Hazinenizdir’ isimli eTwinning projesi etkinlikleri tamamlandı.
Proje, Türkiye'nin farklı bölgelerinden 8 okul ve Kuzey Makedonya’dan bir yabancı okul ile 9 öğretmen ve 50 öğrenciyle birlikte yürütüldü. Yabancı ortağın katılımıyla proje uluslararası boyutlara taşındı. Projenin amacının, İngilizce dil becerilerini geliştirmeye teşvik etmek ve bunun yanında öğrencilerin kültürel farkındalıklarını artırmak olduğu kaydedildi. Çalışmaların, müfredatla uyumlu olarak öğrencilerin İngilizce dersine olan ilgisini artırma, aynı zamanda işbirliği içinde çalışma, sorumluluk alma, başka il ve ülkelerden yaşıtlarıyla tanışma, iletişim kurma olanağı sağladığı bildirildi. Proje sayesinde öğrencilerin yabancı dil becerilerini geliştirip, pratik yapabilme şansı yakalayabildiği, çeşitli WEB 2.0 araçlarını kullanarak, sanatsal yönlerini geliştirebildiklerinin altı çizildi, Hem kendi kültürleri hem de diğer ortaklarının üzerinde çalıştığı kültürler hakkında pek çok bilgi edinilerek, kültürel mirasla alakalı güzel bir farkındalık kazandığı anlatıldı. •Yasin Nazım Kayhan•

Anahtar Kelimeler:
Proje Etkinliği Tamamlandı
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