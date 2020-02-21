Proje ekiplerine destek

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, 22-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’ne katılım hakkı kazanan Yozgatlı proje ekiplerine her koşulda destek sağlanacağını söyledi. Köse, “Milli Teknoloji Hamlesinde bizler Yozgatlı hemşehrilerimizin de yer almasını istiyoruz. Bu kapsamda ön koşulları geçen proje ekiplerine her koşulda destek olma kararı aldık. Son başvuru tarihi 28 Şubat olan TEKNOFEST 2020’ye katılım sağlayacak tüm hemşehrilerimize başarılar diliyorum” dedi.