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Proje eğitimi tamamlandı

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BOSUYAM) tarafından gerçekleştirilen Proje Hazırlama Eğitimi tamamlandı.

04 Ocak 2022 Salı 00:19
Proje eğitimi tamamlandı

 Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, ‘’Akademik hayatımızın en kıymetli yıllarını vermekten şeref duyduğum üniversitemizde, BOSUYAM bünyesindeki proje eğitimimizi tamamladık. Hafta sonlarını bu etkinliğe ayırabilen istekli beş katılımcıyla bir araya geldik. Benim için çok anlamlı bir çalışmaydı. Katılımcılara ve programın gerçekleştirilmesi için vesile olan BOSUYAM Müdürü Prof. Dr. Hasan Güner Berkant ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Dilşat Peker Ünal ile birim çalışanları ve bütün katılımcılara teşekkür ederim’’ dedi.

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