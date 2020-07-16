Proje Eğitimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın aktif katkı verdiği, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ‘Sağlık Bilimleri Alanlarında Proje Yazma ve Yürütme Eğitimi’ Ankara’da Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirildi.

Programın Koordinatörlüğünü Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Doç. Dr. Ufuk Koca Çalışkan üstlendi. Programda Prof. Dr. Mustafa Böyükata ile birlikte, Dicle Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamdi Temel, İstanbul Üniversitesi – Cerrahpaşa’dan Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tülay Bakırel ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azmi Yerlikaya eğitmen olarak yer aldı.

Üç gün süren programdan, çoğunluklar Ankara’daki üniversitelerin mensuplarından 25 civarında genç araştırmacı yararlandı. Eğitim sürecinde TÜBİTAK programlarına yönelik olarak, bilimsel araştırma projelerinin hazırlık aşamasında, yazımında, yürütülmesinde ve sonuçlandırılmasında dikkat edilmesi gereken noktalar ele alındı. Proje konusunda önemli bazı temel kavramlar, bilimsel araştırma projesinin özellikleri, özgün değer ve önemi, yöntem, yapılabilirlik, proje yönetimi ve yaygın etki, hipotez kurma, problemin belirlenmesi ve çözüm yolları, yürütücü ve araştırmacı ekibinin nitelikleri, literatür bilgisi, planlama, bulguların analizi ve yayımlanması konuları ele alındı. Detaylı bilgiler ve deneyimler paylaşıldı.

Uygulamalı grup çalışmalarına da yer verilen programın faydalı ve etkili olduğu görüldü. Akıcı ve birbirini tamamlayan içerikle hazırlanmış olan bir eğitime katılmaktan mutlu olduklarını ifade eden katılımcılar, motivasyonlarının arttığını, yeni bilgiler edindiklerini, eğitmenlerin samimi ve içten paylaşımlarının daha rahat soru sormalarına fırsat doğurduğunu ifade ettiler. Böylesi eğitimlere ihtiyacın olduğuna vurgu yaparak, devam ettirilmesinin önemine dair düşüncelerini ortaya koydular.

Etkinliğin sonunda katılımcılara belge verildi. Etkinlik Koordinatörü Doç. Dr. Doç. Dr. Ufuk Koca Çalışkan, eğitimin etkili geçmesinde eğitmenlerin tutum ve yaklaşımlarının büyük rol oynadığına dönük değerlendirmeler yaparak Prof. Dr. Mustafa Böyükata’ya ve eğitmenlere teşekkür edip, plaket takdim etti.