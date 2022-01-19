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Proje eğitimi düzenlendi

Yozgat Bozok Üniversitesi Genç Girişimciler Topluluğu tarafından öğrenciler İçin Proje Tasarım Teknikleri konulu eğitim etkinliği düzenledi.

19 Ocak 2022 Çarşamba 00:43
Proje eğitimi düzenlendi

YOBÜ Genç Girişimciler Topluluğu tarafından Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Öğrenciler İçin Proje Tasarım Teknikleri” konulu eğitim etkinliğinden farklı bölümlerde eğitimlerine devam eden 20 civarında öğrenci yararlandı. Topluluk Başkanı Hakan Akbaş ile topluluk üyelerinden Hüseyin Güneş’in organizasyonun üstlendiği programda Topluluk Akademik Danışmanı Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Prof. Dr. Hamdi Temel, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan ve Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Öcal gönüllü olarak eğitmenlik yaptı. Program kapsamında sırasıyla Prof. Dr. Mustafa Böyükata “Temel Kavramlar ve Proje Bileşenleri”, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Erbakan “Planlama ve Yönetim”, Öğr. Gör. Dr. Abdurrahman Öcal “Proje Bazlı Üretim ve Süreç Yönetimi” ve Prof. Dr. Hamdi Temel “Yaygın Etki ve Yaygınlaştırma” başlıkları altında bilgi ve deneyimlerini paylaşarak öğrencilerin sorularını cevaplandırdılar. Yapılan sunumlardan sonra “Proje Fikri geliştirme ve Tasarım Uygulaması” oturumunda grup çalışmaları yapılarak Prof. Dr. Mustafa Böyükata’nın moderatörlüğünde öğrencilerin proje fikri geliştirmelerine yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Öğrenci gruplarının diğer her bir grubun “TÜBİTAK-2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Desteği Programı” başvuru formu üzerinden yazmaya çalıştıkları prototip proje çalışmalarını inceleyerek kritik etmeleri istendi. Grupların projelerini bütün katılımcılara sunmaları ile tamamlanan eğitim programının sonunda proje teklifinin kalite unsurları üzerinde düşünceler paylaşıldı ve proje yazımındaki nicelikler paylaşıldı.

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