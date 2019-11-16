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Proje eğitimi devam ediyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir’in eğitmen olarak yer aldığı etkinliğin ikinci etabına katılarak, proje yönetimi ve planlama konusunda sunum yaptı.

Proje eğitimi devam ediyor

YOZGAT Bozok Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurettin Demir’in eğitmen olarak yer aldığı etkinliğin ikinci etabına katılarak, proje yönetimi ve planlama konusunda sunum yaptı.

16 Kasım 2019 Cumartesi 04:04
Proje eğitimi devam ediyor

Eğitimde uluslararası işbirliği bakımından, elektronik posta yazışmalarında göz önünde bulundurulması gereken inceliklerde ele alındı, uygulamalar yaptırıldı. Eğitimin birinci etabında gruplar halinde başlanan prototip proje tasarımı çalışmalarının, katılımcı gruplar tarafından kritik edilip değerlendirilmesi yönünde uygulamalar da yaptırılarak hakemlik provaları gerçekleştirildi. Ayrıca Grup Dinamiği yaklaşımı ile Projede Ekibin Rolü anlamaya dönük drama faaliyetlerine de yer verildi. Yoğun, yorucu ve etkili bir eğitim gerçekleştirildiği gözlendi. Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerinde bulunduğu lisansüstü düzeyde eğitimlerini sürdüren 30 civarında genç araştırmacı eğitimlerden faydalandı.  Eğitimin, üçüncü etabının 21 Kasım 2019 tarihlerinde gerçekleştirileceği belirtildi. 

Anahtar Kelimeler:
Proje Eğitimi Devam Ediyor
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