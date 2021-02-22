Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1553
ALTIN
410.261
DOLAR
7.0727
STERLİN
9.9223
EURO
8.5857

Proje eğitimi

YOZGAT Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine yönelik ‘Proje Geliştirme ve Yürütme’ konularında eğitim verdi.

22 Şubat 2021 Pazartesi 00:20
Proje eğitimi

 Farklı üniversitelerden akademisyenlerin eğitmenlik yaptığı, İlim Yayma Vakfı tarafından İstanbul merkezli olarak yürütülen eğitim etkinliğinden, farklı branşlarda lisan üstü düzeyde eğitim gören, Türk ve yabancı uyruklu 60’den fazla öğrenci yararlandı.  Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Kapanış Süreçleri’ ile ‘Stratejik Planlama ve Proje Teklifinin Kalitesi: Uygulamalar Üzerinden Kritik’ başlığı altında iki seminer verdi. Ayrıca uygulamalı olarak örnek proje yazımları üzerinden de önerilerde bulundu. Eğitime katılanlar tarafından yapılan değerlendirmede, TÜBİTAK destek programlarından haberdar oldukları, proje fikri olanlar için çok yerinde olduğu, eksikliklerini görebildikleri, uygulama sayesinde bir fikri proje formuna dökme deneyimi yaşadıkları, ret edilen projelerin neden ret edildiğini görebildikleri belirtildi. Ayrıca bazı katılımcılar normal hayatta da kullanabilecekleri bilgiler edindiklerini ve projeler yaparak bilgilerini pekiştirmek istediklerini ifade ettiği görüldü. Eğitmenlerin samimiyetinden, özverilerinden, azimli oluşlarından, farklı tarzlarını ortaya koyuşlarından, eğitim sürecinde enerjilerini üst seviyede tutmalarından, alçakgönüllü yaklaşımlarından, akademik bilgi ve tecrübeleri aktarmadaki içtenliklerinden etkilendiklerini ve kendilerine böylesine nitelikli bir eğitim fırsatı sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ettiler.

Son Güncelleme: 21.02.2021 17:21
Anahtar Kelimeler:
Proje Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
VADi ISLAH EDiLiP, URETiME AÇILACAK
YANGIN CAN ALDI
YANGIN CAN ALDI
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
KAPIMIZ HERKESE AÇIK
Tarihi Liseye Kardan gelin
Tarihi Liseye Kardan gelin
Kardan gelin ilgi gördü
Kardan gelin ilgi gördü
Film Eğitimine başlandı
Film Eğitimine başlandı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim