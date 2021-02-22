Proje eğitimi

Farklı üniversitelerden akademisyenlerin eğitmenlik yaptığı, İlim Yayma Vakfı tarafından İstanbul merkezli olarak yürütülen eğitim etkinliğinden, farklı branşlarda lisan üstü düzeyde eğitim gören, Türk ve yabancı uyruklu 60’den fazla öğrenci yararlandı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata ‘Proje Döngüsü Yönetimi: Hazırlık, Uygulama ve Kapanış Süreçleri’ ile ‘Stratejik Planlama ve Proje Teklifinin Kalitesi: Uygulamalar Üzerinden Kritik’ başlığı altında iki seminer verdi. Ayrıca uygulamalı olarak örnek proje yazımları üzerinden de önerilerde bulundu. Eğitime katılanlar tarafından yapılan değerlendirmede, TÜBİTAK destek programlarından haberdar oldukları, proje fikri olanlar için çok yerinde olduğu, eksikliklerini görebildikleri, uygulama sayesinde bir fikri proje formuna dökme deneyimi yaşadıkları, ret edilen projelerin neden ret edildiğini görebildikleri belirtildi. Ayrıca bazı katılımcılar normal hayatta da kullanabilecekleri bilgiler edindiklerini ve projeler yaparak bilgilerini pekiştirmek istediklerini ifade ettiği görüldü. Eğitmenlerin samimiyetinden, özverilerinden, azimli oluşlarından, farklı tarzlarını ortaya koyuşlarından, eğitim sürecinde enerjilerini üst seviyede tutmalarından, alçakgönüllü yaklaşımlarından, akademik bilgi ve tecrübeleri aktarmadaki içtenliklerinden etkilendiklerini ve kendilerine böylesine nitelikli bir eğitim fırsatı sunulmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek teşekkür ettiler.