Yapmış olduğu eğitimler ile adından sıkça söz ettiren SORGED eğitimlerine bir yenisini daha ekledi. Gençlerin gelişmesi ve beceri yeteneklerinin artması adına düzenlenen eğitimlere bu hafta da ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ ile katkı sağlayacak. Gençlere yapılan projeler ile adından söz ettiren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, dernek tarafından 5-6 Şubat tarihinde "Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi" düzenleneceğini belirtti.

Yapılacak olan eğitim hakkında bilgi veren Uğuz, “Bu eğitim, gençler arasında proje yazma kültürünü geliştirmek, proje yazma ve yönetme kabiliyeti kazanmak, bu alandaki yetkinlikleri geliştirmek, hibe ve teşviklerden yararlanmalarını sağlamak, proje tasarlama, yazma ve yürütme konusunda beceriler kazanmak amacıyla düzenlenmektedir. Günümüzde artık proje yazabilen ve yürütebilen gençler daha kolay istihdam edilebiliyor. Birçok kurum, kuruluş ve STK proje koordinatörü ve proje asistanı arıyor. Kendi mesleğinin yanında farklı becerilere sahip olmak ve toplumsal sorunlara çözüm üretmek gençleri herkesten farklı kılıyor. Eğitim ile sadece proje yazmayı öğrenmeyeceksiniz. Eğitimin yanı sıra yaratıcılık, takım çalışması, zaman yönetimi, eleştirel düşünme, problem çözme ve sunum yapma becerileri kazanacaksınız. Bu eğitimde; proje döngüsü yönetimi mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet planı ve bütçe hazırlama, hibe programları başvuru formları tanıma fırsatı bulacaksınız” dedi. Eğitimin 30 kişilik kontenjan ile sınırlı olduğunun altını çizen Uğuz, “Eğitimimiz 5-6 Şubat tarihlerinde 09.30'da başlayıp, 17.30'da sona erecek. 16-30 yaş arası gençler başvuru yapabilir. Öğle yemeği, çay, kahve ve ikramlar ücretsiz karşılanacaktır. Eğitim Sorgun'da düzenlenecektir. Yozgat merkez ve ilçelerinden katılacak gençlerin yolculuk ücretleri ödenecektir. Eğitim ücretsiz ve katılım belgelidir” ifadelerini kullandı. Eğitimin yüz yüze düzenleneceğini belirten Uğuz, “ Dolayısıyla eğitime sadece Yozgat bölgesinde ikamet eden gençler başvuru yapabilir. Ayrıca eğitimimiz yüz yüze olmasından kaynaklı eğitim süresince katılımcılara dezenfektan tedariki sağlanacak. Eğitim süresince maske takılacak ve sosyal mesafe kurallarına uyulacak. Eğitim salonları sürekli havalandırılacak ve dezenfekte edilecek. Tüm katılımcıların HES kodları kontrol edilecek, HES kodu olmayan eğitime alınmayacak ve risk taşıyan katılımcıların eğitime katılmasına izin verilmeyecek. Projeler ve eğitimlerimizden haberdar olmak için Telegram grubumuza katılabilirsiniz “ dedi. •Selma Şahin•