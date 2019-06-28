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Proje döngüsü semineri

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda, proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı verebilmek amacıyla, öğretmenler yönelik olarak ‘Proje Döngüsü Semineri’ gerçekleştirildi.

Proje döngüsü semineri

YOZGAT Fatma Temel Turhan Ortaokulu'nda, proje faaliyetlerinin güçlendirilmesine katkı verebilmek amacıyla, öğretmenler yönelik olarak ‘Proje Döngüsü Semineri’ gerçekleştirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Proje döngüsü semineri

Fatma Temel Turhan Ortaokulu Müdürü Salih Aksoy’un daveti üzerine okul öğretmenleri ile bir araya gelen Yozgat Bozok Üniversitesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje hazırlık aşamasında dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Ürün odaklı çalışmaların yapılması gerektiğine değinilen toplantıda, projelerde stratejik bir yaklaşımla planlama yapılması, belirgin sonuçlar ortaya koyarak, bunların yaygınlaştırılması için nitelikli ön hazırlıklar yapılmasının gerekliliğine vurgu yapıldı. Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje konusunda temel bazı kavramlar üzerinden karşılıklı tartışma içerisinde sürdürdüğü seminerinde, bilim insanı, veri madenciliği, bilimsel bilgi, hipotez, inovasyon, stratejik plan, başarı ölçütü, literatür taraması, SWOT analizi, proaktif düşünce, özgün değer, yöntem, yaygın etki, yapılabilirlik, proje yönetimi gibi kavramları irdeledi ve bilgilerini paylaştı.
Böyükata, özellikle TÜBİTAK destek programlarına odaklanılan buluşmada, öğrenci projelerinin bir yarışma olarak görülmemesi gerektiği ve öğretmenlerin bu tür projelerdeki rollerinin danışmanlık ve rehberlik olduğunu ifade etti. Böyükata, “Öğrenci projelerinde öğretmenler rehber ve yol gösterici pozisyonda kalmalıdır. Yozgat’ta geçen yıl iki adet TÜBİTAK – 4004 projesi gerçekleştirildi. Bu sene ilk kez bir TÜBİTAK – 4007 projesi ile bilim şenliği yapıldı. Şunu açıkça gördük ki; Yozgat’ta okullarımızda TÜBİTAK – 4006 kapsamında desteklenen bilim fuarlarında önceki yıllara kıyasla önemli ölçüde nitelik artışı meydana geldi. Bu ve benzeri çalışmalar sonucunda okullarda ve şehirde gerçek bir sinerji meydana geldi. Toplumun dikkatlerini bilime çekecek bir ambiyans ortaya çıktı. Bilindiği üzere Yozgat liseye geçiş sınavında son açıklanan sonuçlara göre Türkiye sıralamasında 19 ili geride bırakarak önemli bir ilerleme kaydetti. Hiç bir emek boşa gitmiyor. Ancak, elbirliği ve dayanışma içerisinde yapacağımız çalışmaların etkisi daha da yüksek olacaktır. Yozgat iyi insan yetiştirme noktasında öncü konuma gelebilir” dedi.
Düzenlenen etkinliğe 35 civarında öğretmen katıldı, seminer yaklaşık 3 saat sürdü. Seminere katılan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Metin Halıcı, gerçekleştirilen seminerin ve proje eğitimlerinin önemine değinerek, “Prof. Dr. Mustafa Böyükata hocamızın gerçekten yaptığı çalışmaları kendisine dert edinerek yürüttüğünü biliyoruz. Emeğini esirgemeden çağırıldığı her yere yetişmeye çalışıyor. Bu tür faaliyetlerin olumlu yansımalarının olması ortak temennimizdir” diye konuştu. 

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