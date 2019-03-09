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Proje döngüsü eğitimi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda katılımcılara, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.

Proje döngüsü eğitimi

ORTA Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde, Yozgat İl Sağlık Müdürlüğünün talebi doğrultusunda katılımcılara, Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi verildi.

09 Mart 2019 Cumartesi 00:00
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Proje döngüsü eğitimi

Eğitim çalışmasına 14 kişi katılım gösterdi. İki gün süre ile Yozgat Yatırım Destek Ofisi uzmanı Memiş Sezen tarafından verilen eğitimde, Proje Döngüsü Yönetiminin bütün aşamaları katılımcılara uygulamalı bir şekilde aktarıldı. Eğitimde öğrenmeyi kolaylaştırıcı çeşitli metotlar uygulandı. ORAN Kalkınma Ajansı tarafından, bu tür eğitim faaliyetleri ile TR72 bölgesindeki kurumların kurumsal kapasitesini ve proje kültürünü artırmayı hedeflendiği, bu hedefler doğrultusunda eğitimlere devam edileceği bildirildi. 

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