PROJE ÇOK AMA!

YOZGAT Valisi Ziya Polat, 8.7 Milyar lire bedelli 216 projenin bulunduğunu, bu projelerden 21’i tamamlanırken, 140 projeyle ilgili çalışmaların devam ettiği açıkladı. Vali Polat, Yozgat İl Koordinasyon Kurulu toplantısına başkanlık etti. Yatırımcı kurumların bölge ve il müdürlerinin katıldığı toplantının açılışında Vali Polat, Yozgat’taki yatırımların son durumları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Vali Polat, genel bütçe ve mahalli idare yatırımı olarak 2020 yılı ikinci dönem sonu itibariyle, ulaştırma-haberleşme sektöründe 6.4 milyon lira proje bedelli 38 projenin yer aldığını bildirdi. Vali Polat, tarım sektöründe 1.1 milyar lira bedelli 62 proje, enerji sektöründe 213 milyon lira bedelli 5 adet proje, eğitim sektöründe 177 milyon lira bedelli 19 adet proje, sağlık sektöründe 140 milyon lira bedelli 10 adet proje, imalat sektöründe 21 milyon lira bedelli 3 adet proje, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektörlerde 613 milyon lira bedelli 72 proje, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe ise 69 milyon lira bedelli 7 adet projenin bulunduğunu kaydetti. Vali Polat, toplam 8.7 milyar lira bedelli 216 proje nin bulunduğuna dikkat çekerek, 2020 yılı ilk altı aylık dönem sonu itibari ile ulaştırma-haberleşme sektöründe 488 milyon liralık bir yatırımın söz konusu olduğunu anlattı. Vali Polat, Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden biri olan Yozgat’ta tarım sektörüne yönelik yapılan yatırımlar için 35 milyon lira harcandığının altını çizdi. Vali Polat, enerji sektöründe 446 bin lira, eğitim sektöründe 19 milyon lira, sağlık sektöründe 5 milyon lira, imalat sektöründe 106 bin lira, diğer kamu hizmetleri-sosyal sektörlerde 23 milyon lira, diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe ise 507 bin liralık yatırımın söz konusu olduğuna vurgu yaptı. Toplamda, 571 milyon lira harcama yapılarak, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 25 seviyesinde olduğu bildirildi. Vali Polat, ‘’216 projeden, 21 adedi tamamlanmış, 140 projede çalışmalar devam etmektedir. 32 proje ihale aşamasında olup, 23 projeye başlanılamamıştır” dedi.