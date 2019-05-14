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Proje çalışmasının önemi anlatıldı

AKDAĞMADENİ Meslek Yüksekokulu’nda, öğrencilere yönelik ‘Mesleki Eğitim Öğrencileri İçin Proje Tabanlı Çalışmaların Önemi’ konulu etkinlik düzenlendi.

Proje çalışmasının önemi anlatıldı

AKDAĞMADENİ Meslek Yüksekokulu’nda, öğrencilere yönelik ‘Mesleki Eğitim Öğrencileri İçin Proje Tabanlı Çalışmaların Önemi’ konulu etkinlik düzenlendi.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Proje çalışmasının önemi anlatıldı

Bozok Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje tabanlı çalışmalar yapmayı özendirici konuşma yaptı. Böyükata, her mesleğin önemli olduğuna değinerek, tarım toplumu, endüstri toplumu ve günümüz bilgi toplumu içerisinde nitelikli bir hayatı yaşamak, bulunduğu topluma ve insanlığın gelişimine katkı verebilmek için donanımlı gençlere ihtiyaç olduğunu vurguladı. Proje tabanlı çalışmaların öğrenciler için kendilerine projeksiyon tutmaları ve donanım kazanmaları için etkili bir yol olduğunun altını çizen Böyükata, öğrenciler için farkındalık ve bilinçlenme sağlayıcı bir toplantı olduğunun kaydetti. Öğretim elemanlarının katılımı ile ‘Proje Döngüsü Yönetimi Eğitim Semineri’ de yapıldı. Proje yazımında ve uygulama sürecinde dikkat edilmesi gereken noktaların ele alınıp, detaylı bilgilerin verildiği seminerde,  Prof. Dr. Mustafa Böyükata, proje ile ilgili temel kavramlar ve proje bileşenleri, proje teklifinin tasarımı, planlama ve yönetimi ile proje sonuçlarının değerlendirilmesinde dikkat edilmesi gereken incelikleri anlattı. Böyükata, başta TÜBİTAK proje destek programları olmak üzere, proje destekleri konusunda ve değerlendirme süreçleri hakkında katılımcıların sorularını da yanıtladı. 
 

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