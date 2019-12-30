Proje çalışmalarına devam

Uğuz, ‘’Kısa bir süre önce Avrupa Komisyonuna sunduğumuz Erasmus+ Spor projemiz kabul edilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinden toplamda 766 proje başvurusu yapılmıştır. 766 projeden sadece 144 proje onaylanmıştır. Projemiz Türkiye'de ise kabul edilen 8 proje arasına girerek büyük başarı elde etmiştir’’ dedi. Başkan Uğuz, proje ile ilgili sözleşmenin Avrupa Komisyonu ile imzaladıklarını, 1 Ocak 2020 tarihinde proje ile ilgili uygulamaya başlayacakları sözlerine ekledi.