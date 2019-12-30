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Proje çalışmalarına devam

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, başarılı, verimli bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken, 2020 yılına da yepyeni projelerle başlıyacaklarının müjdesini verdi.

Proje çalışmalarına devam

SORGUN Gençlik Derneği Başkanı Halil Uğuz, başarılı, verimli bir yılı daha geride bırakmaya hazırlanırken, 2020 yılına da yepyeni projelerle başlıyacaklarının müjdesini verdi.

30 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Proje çalışmalarına devam

Uğuz, ‘’Kısa bir süre önce Avrupa Komisyonuna sunduğumuz Erasmus+ Spor projemiz kabul edilmiştir. Avrupa Birliği ülkelerinden toplamda 766 proje başvurusu yapılmıştır. 766 projeden sadece 144 proje onaylanmıştır. Projemiz Türkiye'de ise kabul edilen 8 proje arasına girerek büyük başarı elde etmiştir’’ dedi. Başkan Uğuz, proje ile ilgili sözleşmenin Avrupa Komisyonu ile imzaladıklarını, 1 Ocak 2020 tarihinde proje ile ilgili uygulamaya başlayacakları sözlerine ekledi.

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Proje çalışmalarına Devam
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