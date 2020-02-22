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Proje çalışmalarına başlandı

SORGUN Gençlik Derneği, koordinatörlüğünde, İspanya, İtalya ve Sakarya Kar-Genç ortaklığında yürütülen ‘Mültecilerin Spor Yoluyla Entegrasyonu’ başlıklı projeyle ilgili çalışmalara Sorgun’da başlandı.

22 Şubat 2020 Cumartesi 03:56
Proje çalışmalarına başlandı

Gerçekleştirilen toplantıda, proje süresince yapılacak faaliyetler hakkında detaylı planlamalar yapıldı. Sorgun Şehit Ahmet Alan Anadolu Lisesinde Kastamonu Üniversitesi Öğretim üyesi Onur Mutlu Yaşar, Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Görevlisi Cemal Özman, Sakarya Üniversitesi Araştırma görevlileri Esra Cömert, Merve Nur Yaşar, Sporda Kariyer Planlaması üzerine seminer verdi. İspanya’dan Prof. Alejandro Leiva ve Prof. Lourdes Merono, İtalya’dan Saramaria Cicero ve Marta Galvano ise kendi ülkelerinde yapılan spor faaliyetleri hakkında bilgiler verdi. Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tuncer, ilçede yapılan spor faaliyetleri anlattı. Son olarak Efeler Liginde bulunan Sorgun Belediye Spor Başkanı Ergin Gül de, Voleybol takımının çalışmaları hakkında katılımcılar bilgilendirdi. 

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Proje çalışmalarına Başlandı
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