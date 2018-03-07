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PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

YOZGAT Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Yozgat ziyaretinde gündeme taşınan, Çekerek-Aydıncık-Yozgat bağlantılı yol ile ilgili çalışmaları yakın takibe aldı.

PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

YOZGAT Milletvekili Yusuf Başer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Yozgat ziyaretinde gündeme taşınan, Çekerek-Aydıncık-Yozgat bağlantılı yol ile ilgili çalışmaları yakın takibe aldı.

07 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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PROJE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Başer, Alaca-Çekerek-Aydıncık-Yozgat bağlantılı köy grup yolunun daha önce Devlet Karayolu ağına alındığını hatırlattı.
Başer, Alaca-Çekerek-Aydıncık tarafından, hem havalimanına hem de Yozgat’a ulaşımı kolaylaştıracak yeni bir yolun inşası için hazırlıklara başlanıldığını kaydetti.
Başer, çevre illere de hitap edecek havalimanının özellikle yurt dışındaki vatandaşlar için çok büyük kolaylık sağlayacağını anlattı.
Başer, ‘Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından gündeme taşınan yol, Coşkunlar dinlenme tesisi yan tarafından gitmekte olan Alaca yolu üzerinde bulunan Sarımbey köyüne dönülüp, Darıca Köyünden geçilerek, Aydıncık ve Çekerek ilçelerine ulaşılıyor. Bu yol diğer yollardan yaklaşık 15-20 kilometre daha kısa mesafede bulunuyor. Karayolları tarafından yol ile ilgili proje çalışmalarına başlanıldı’ dedi.

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