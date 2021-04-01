Proje birincisi Yozgat’tan

Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, TÜBİTAK 52. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışması bölgesel proje değerlendirmelerinin tamamlandığını söyledi. Yazıcı, Jüri değerlendirmesi sonucunda Yozgat’ta yarışmaya katılan projelerden birisinin birincilik, 2’sinin de üçüncülük ödülü aldığını söyledi. Yazıcı, ‘’Okullarımızın yönetici, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder başarılı çalışmalarının devamını dileriz’’ dedi. Yarışmada, Yozgat Şehitler Fen Lisesi'nden Şevval Kadıoğlu, Öğretmeni Gonca Taştan danışmanlığında hazırladığı ‘Halk Sağlığı ve Koruyucu Sağlık Hizmetleri’ projesi sosyoloji alanında birinci oldu. Yozgat Şehit Osman Belkaya Anadolu İmam Hatip Lisesinden Ramazan Eren Eser ve Ahmet Gülhan ile birlikte Öğretmenleri Fatma Şeyda Yazan danışmanlığında hazırladığı ‘Lise Öğrencilerinde akademik başarı, saldırganlık ve dijital oyun bağımlılığı arasındaki ilişkinin incelenmesi’ adlı çalışması Psikoloji alanında üçüncülük elde etti. Yozgat Fatma Temel Turhan Bilim ve Sanat Merkezinden Işılsu Sert ve Sena İcik'in Öğretmenleri Mehmet Doğan danışmanlığında hazırladığı ‘Batıl değil batın inanışlarımız; Anadolu'da doğum ve ölüm geleneklerinde Türkistan izleri Yozgat örneği’ adlı projesiyle Tarih alanında üçüncülük elde etti. •Seyfettin Sağlam•