TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Yozgat İl Koordinatörlüğü, IPARD II Programı 9. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında ilk proje başvurusu aldı. Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği yapmak için yaklaşık 144 bin liralık yatırım yapılması planlanan projenin onaylanması halinde Çizel, Diskaro, İlaçlama Makinesi, Kültivatör, Merdane, Gübre Serpme Makinesi ve Römork gibi alet ekipmanların alımına yüzde 65 hibe desteği ve vergi muafiyetleri sağlanacağı bildirildi. TKDK Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, desteklerden faydalanmak için tüm vatandaşları yatırıma yönelik proje hazırlamaları için davette bulundu.