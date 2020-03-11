Proje başvuruları tamamlandı

KOP Bölgesindeki tüm kamu, kurum ve kuruluşlarından toplam Bin 233 projenin yer aldığı ‘KOP Proje Havuzu’ ile bölgenin proje oluşturma kültürüne de önemli katkılar sağlanmış oldu. Yozgat’ın da yer aldığı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, bu yıl ilk kez uygulamaya soktuğu ‘KOP Proje Havuzu’ ile il ve ilçelerinin önceliklerini yansıtan proje fikirlerini tek havuzda bir araya getirdi. KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, bölge insanının gelir düzeyinin yükseltilmesi, bölge içi gelişmişlik farklılıklarının giderilmesi, ülkenin ekonomik gelişme ve sosyal istikrar hedeflerine katkıda bulunulması temelinde mali desteklere devam edeceklerini söyledi. Bostancı, 2013 yılından bu yana kamuya yönelik olarak düzenledikleri çağrı programlarının KOP Bölgesinde proje üretme kapasitesinin gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını kaydetti. Bostancı, ilk yıllarda bölgedeki kurumlardan kısıtlı sayıda proje başvurusu alabilirken gelinen noktada sadece bir çağrı döneminde ve sadece kamu kurumlarından 1200’ün üzerinde proje başvurusunun gelmesinin bunun önemli bir kanıtı olduğunu ifade etti. Bostancı, “2013 yılından bu yana toplam bin 357 projeye, yaklaşık bir milyar 200 milyon lira tutarında finansman desteği sağladık. 2020 yılı Mali Destek Programları kapsamında oluşturulan KOP Proje Havuzuna, bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan projeleri değerlendirme kurulları tarafından incelendikten sonra oluşturulacak kısa listeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza sunulacak. Bakanlığımız tarafından yapılacak nihai değerlendirme sonucunda desteklenmeye uygun bulunanlara 20 bin lira ile 3 milyon lira arasında finansman desteği sağlanacak” diye konuştu. Bostancı, Çağrı programlarında, yenilikçilik önceliğinde, etkin ve sürdürülebilir üretim modelleri ile ekonominin yüksek katma değerli yapıya dönüşmesine, beşeri sermayeyi oluşturan insanın bilinçli ve müreffeh bir yapıya kavuşturulmasına yönelik projelerin öncelikli olarak değerlendirileceğini kaydetti.