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PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik desteklerin arttırarak devam ettiğini belirterek, engelli ve eski hükümlü hibe proje destek başvurularının başladığını duyurdu.

PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

YOZGAT Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Taner Yıldız, engelli ve eski hükümlü istihdamına yönelik desteklerin arttırarak devam ettiğini belirterek, engelli ve eski hükümlü hibe proje destek başvurularının başladığını duyurdu.

13 Kasım 2018 Salı 07:50
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PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

 Yıldız, ‘’Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Engelliler tarafından hazırlanan projelere 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca eski hükümlülerin hazırladıkları projelere yönelik bürüt asgari ücretin 15 katı tutarı olan 30 bin 442 liraya kadar hibe desteği verilecektir’’ dedi.
Yozgat İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, Hibe desteğinden yararlanmak isteyen Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların proje başvuruları ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüzden bilgi alabileceklerini hatırlattı. Yıldız, şartları taşıyan Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların hibe desteğinden yararlanmaları için çağrıda bulundu, ‘’Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız hazırladıkları projeleri en son 7 Aralık 2018 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir’’ dedi.

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PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI
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