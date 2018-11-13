PROJE BAŞVURULARI BAŞLADI

Yıldız, ‘’Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına, engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Engelliler tarafından hazırlanan projelere 50 bin liraya kadar hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca eski hükümlülerin hazırladıkları projelere yönelik bürüt asgari ücretin 15 katı tutarı olan 30 bin 442 liraya kadar hibe desteği verilecektir’’ dedi.

Yozgat İŞKUR Müdürü Taner Yıldız, Hibe desteğinden yararlanmak isteyen Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların proje başvuruları ile ilgili olarak İl Müdürlüğümüzden bilgi alabileceklerini hatırlattı. Yıldız, şartları taşıyan Engelli ve Eski Hükümlü vatandaşların hibe desteğinden yararlanmaları için çağrıda bulundu, ‘’Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız hazırladıkları projeleri en son 7 Aralık 2018 tarihine kadar İl Müdürlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir’’ dedi.