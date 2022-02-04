Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Proje Başvuruları Başladı

Türk Kızılay Yozgat Şube Başkanı Ekrem İlker, Üniversitede İyiliğin Kırmızı Hilali Projesine başvuruların başladığını duyurdu.

04 Şubat 2022 Cuma 00:56
Proje Başvuruları Başladı

Gönüllülerinin katkılarıyla yardımlarını ulaştıran Kızılay, üniversite öğrencilerinin bilgi, birikim ve yeteneklerini toplumun hizmetine sunması, kariyer yolculuğunda tecrübeler kazanması için hazırladığı Üniversitede İyiliğin Kırmızı Hilali Projesine başvuruları almaya başladı. Yapılan proje hakkında bilgi veren İlker; “ Gönüllülüğün sürdürülebilir olması ve nitelikli gönüllü kapasitesinin artırılması için ortaya konulan Üniversitede İyiliğin Kırmızı Hilali Projesi, Kızılay’ın Toplum Merkezlerinin bulunduğu şehirlerdeki üniversite öğrencilerinin katılımını bekliyor. Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesindeki projeye başvuru yapan gönüllüler Kızılay Toplum Merkezleri çatısı altında yürütülen programlarla kariyer yolculuklarına önemli tecrübeler aktarma imkânı bulacak. Hali hazırda yürütülen programlar kapsamında ön lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin kaydedileceği projeye başvurular ise 31 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında www.gonulluol.org web sitesi üzerinden kabul edilecek” dedi. 
KIZILAY TOPLUM MERKEZİ PROGRAMLARINDA HANGİ BÖLÜMLER BULUNUYOR?
Psikososyal Destek ve Sağlık, Koruma ve Uyum ile Sosyoekonomik Güçlendirme Programları altında, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, PDR, Arapça/İngilizce Mütercim Tercümanlık, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Ekonomi, İnsan Kaynakları, Gıda Teknolojisi/Mühendisliği, Tarım ve ilgili diğer bölümler bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:
PROJE BAŞVURULARI BAŞLADIYozgatIlerigazetesişubatCumaHaberKızılayşubeEkremİlkerüniversiteIyilikKırmızıHilalProjesiBaşvurularBaşladı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ATIL GÖLETTE İNCELEME
ATIL GÖLETTE İNCELEME
DOYASIYA EĞLENDiLER
DOYASIYA EĞLENDiLER
MÜCADELEYE ÖDÜL
MÜCADELEYE ÖDÜL
Kadınlardan ziyaret
Kadınlardan ziyaret
Çayıralan’a 3 milyonluk yatırım
Çayıralan’a 3 milyonluk yatırım
Çalışanlar enflasyonda eziliyor
Çalışanlar enflasyonda eziliyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim