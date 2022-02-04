Proje Başvuruları Başladı

Gönüllülerinin katkılarıyla yardımlarını ulaştıran Kızılay, üniversite öğrencilerinin bilgi, birikim ve yeteneklerini toplumun hizmetine sunması, kariyer yolculuğunda tecrübeler kazanması için hazırladığı Üniversitede İyiliğin Kırmızı Hilali Projesine başvuruları almaya başladı. Yapılan proje hakkında bilgi veren İlker; “ Gönüllülüğün sürdürülebilir olması ve nitelikli gönüllü kapasitesinin artırılması için ortaya konulan Üniversitede İyiliğin Kırmızı Hilali Projesi, Kızılay’ın Toplum Merkezlerinin bulunduğu şehirlerdeki üniversite öğrencilerinin katılımını bekliyor. Gönüllü Yönetimi Direktörlüğü koordinesindeki projeye başvuru yapan gönüllüler Kızılay Toplum Merkezleri çatısı altında yürütülen programlarla kariyer yolculuklarına önemli tecrübeler aktarma imkânı bulacak. Hali hazırda yürütülen programlar kapsamında ön lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrencilerin kaydedileceği projeye başvurular ise 31 Ocak-18 Şubat tarihleri arasında www.gonulluol.org web sitesi üzerinden kabul edilecek” dedi.

KIZILAY TOPLUM MERKEZİ PROGRAMLARINDA HANGİ BÖLÜMLER BULUNUYOR?

Psikososyal Destek ve Sağlık, Koruma ve Uyum ile Sosyoekonomik Güçlendirme Programları altında, Psikoloji, Sosyal Hizmetler, PDR, Arapça/İngilizce Mütercim Tercümanlık, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Ekonomi, İnsan Kaynakları, Gıda Teknolojisi/Mühendisliği, Tarım ve ilgili diğer bölümler bulunuyor.