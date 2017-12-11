-Proje başladı

Bu kapsamda hafta sonunda gerçekleşen etkinliğe Vali Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç’da katılarak, çocuklar ile bir araya geldi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat’ta sosyal ve ekonomik destek hizmetlerinden faydalanan 844 çocuk bulunduğunu, bu çocuklar adına farkındalık oluşturmak gerektiğini belirterek projenin önemine değindi. Neşeli, çocukların ihtiyaç duyulan alanlarda yetiştirme kurslarıyla destek alacaklarını, bununla birlikte rehberlik hizmetleri ve sosyal etkinlikler de sunulacağını ifade ederek, “Bu kapsamda çocuklarımızı hafta sonu konser, sinema filmi ve değişik kültürel etkinliklerle buluşturduk. Bu tür faaliyetlerimiz sürecektir” diye konuştu.